Придумайте рассказ на тему что я подарила своей или своему друге /подруге на день ??ождение с местоимениями кто то что то чей либо некто несколько не который
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Придумайте рассказ на тему что я подарила своей или своему друге /подруге на день ??ождение с местоимениями кто то что то чей либо некто несколько не который
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть друг зовут его...., я подарил ему ... потому что он очень мечтал о..... ия осуществил его мечту потому что я самый лучший его друг и он мой самый лучший друг
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