(2 1/25•5-(2 11/12•1/2+7 11/12)):5/16+(28-31 1/2=
Математика
(2 1/25•5-(2 11/12•1/2+7 11/12)):5/16+(28-31 1/2=
Ответ(ы):
Гость:
1 дія 2 1/25•5= 10 1/5 2 дія 2 11/12•1/2=1 11/24 3) (1 11/24 + 7 11/12)= 9 3/8 4)10 1/5 -9 3/8= 33/40 5)28-31 1/2= - 3 1/2 6) 33/40 : 5 /16 = 2 16/25 7)2 16/25 + (-3 1/2)= - 43/50
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