В уравнении х2 +рх-18=0 один из его корней равен 9 . найдите другой корень коэффициент?? р . решение это задачи мне нужно решение уравнения .

Алгебра

В уравнении х2 +рх-18=0 один из его корней равен 9 . найдите другой корень коэффициент?? р . решение это задачи мне нужно решение уравнения .

Автор: Гость