В уравнении х2 +рх-18=0 один из его корней равен 9 . найдите другой корень коэффициент?? р . решение это задачи мне нужно решение уравнения .
Алгебра
В уравнении х2 +рх-18=0 один из его корней равен 9 . найдите другой корень коэффициент?? р . решение это задачи мне нужно решение уравнения .
Ответ(ы):
Гость:
Ну подставляем 9 в уравнение, находя, таким образом, р 81 + 9р - 18 = 0 9р = -63 р = -63/9
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