В честь чего\кого названы реки Конго и Лимпопо помогите пожалуйста ! Заранее огромное спасибо !!!!!

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В конце 1481 года португальский король Жуан II послал флотилию каравелл вдоль западного побережья Африки до Золотого Берега (современная Гана), чтобы открыть там рудники для добычи золота. Экспедицию возглавил Диогу де Азамбужа. Для рудника нужны были рабы, поэтому в 1482 году Азамбужа послал Диогу Канаобследовать неизвестное тогда западное побережье Африки. В районе 6° южной широты португальцы обнаружили устье большой реки и высадились на берег, где их встретили чернокожие люди племени банту. Они рассказали, что река называется Нзари — «Большая», а государством, по территории которого она течёт, правит царь, носящий титул мани-конго (англ.) русск.. В знак открытия этих земель португальцы установили неподалёку от устья падран (каменный столб), а реку назвали Рекой Падрау (Rio do Padrão).Верхнее течение Конго (Луалаба) открыто Давидом Ливингстоном в 1871 году. Большую часть течен