"изменить"- это нейтральный или разговорный глагол?

Русский язык
"изменить"- это нейтральный или разговорный глагол?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нейтральный. у меня 7-ой класс.
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