Почему дыни в январе дороже, чем в июне?
Экономика
Почему дыни в январе дороже, чем в июне?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в июне дынь много, а в январе не сезон. В январе дыню достать тяжелее, поэтому и продаваться она будет дороже.
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