На участке длиной 12630 м работали две бригады ремонтников . Первая бригада отремонтировали4375м дороги, а вторая. бригада - на 816м меньше. сколько метров осталось отремонтировать
Математика
На участке длиной 12630 м работали две бригады ремонтников . Первая бригада отремонтировали4375м дороги, а вторая. бригада - на 816м меньше. сколько метров осталось отремонтировать
Ответ(ы):
Гость:
это же очень легко решить сам
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