"Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным", - говорит Н.Н Искренен ли в своих чувствах рассказчик? Или все сложнее и тоньше? В каком эпизоде это ощущение ...

Литература

"Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным", - говорит Н.Н Искренен ли в своих чувствах рассказчик? Или все сложнее и тоньше? В каком эпизоде это ощущение получило свое объяснение?

Автор: Гость