"Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным", - говорит Н.Н Искренен ли в своих чувствах рассказчик? Или все сложнее и тоньше? В каком эпизоде это ощущение ...
Литература
"Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиным", - говорит Н.Н Искренен ли в своих чувствах рассказчик? Или все сложнее и тоньше? В каком эпизоде это ощущение получило свое объяснение?
Ответ(ы):
Гость:
50 на 50. Все таки Н.Н и Гагин были друзья, но иногда господин Н. Н. чувствовал неприязнь к Гагину.
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