Пожайлуста отзовитесь,не игнорьте мне срочно надо пожайлуста помогите)!заранеее ??громное спасибо)

Математика
Пожайлуста отзовитесь,не игнорьте мне срочно надо пожайлуста помогите)!заранеее ??громное спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Продажа=5/8=80 тонн;  1/8=80:5=16 тонн 2. Хранение=3/8=16*3=48 тонн 3.Продажа+ хранение=80+48=128 тонн=100%-36%+=64% 4.64%=128 тонн    100%=Х Х=12800:64=200 ОТВЕТ: 200 тонн
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