Высота наклонной плоскости плоскости равна 1,2 метра а длина 10,8 см для подъема по н??клонной плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 ньютон определите кпд наклонной плоскости

Физика
Высота наклонной плоскости плоскости равна 1,2 метра а длина 10,8 см для подъема по н??клонной плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 ньютон определите кпд наклонной плоскости
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
КПД= A полезная/A общая * 100% А полезная = mgh = 180  * 10 * 1.2 = 2160 Дж A общая = Fl= 250 * 10,8 = 2700 Дж ( 10.8 см не переводил в м, так как такого просто не может быть) КПД = 2160/2700 * 100%= 0,8 * 100%=80 %
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