Не очень разбираюсь в дробях, найдите значение выражения ( 8 целых 3/17 - 7 целых 15/17) + 3 целых 16/17. Заранее огромное спасибо!

Математика

Не очень разбираюсь в дробях, найдите значение выражения ( 8 целых 3/17 - 7 целых 15/17) + 3 целых 16/17. Заранее огромное спасибо!

Автор: Гость