Не очень разбираюсь в дробях, найдите значение выражения ( 8 целых 3/17 - 7 целых 15/17) + 3 целых 16/17. Заранее огромное спасибо!
Математика
Не очень разбираюсь в дробях, найдите значение выражения ( 8 целых 3/17 - 7 целых 15/17) + 3 целых 16/17. Заранее огромное спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
(7 20/17-7 15/17)+3 16/17=5/17+3 16/17=4 4/17
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