В чем отличие греческого полиса от города

История
В чем отличие греческого полиса от города
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полис это самостоятельный город,а город это часть государства.
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