2,1 ( 4 -6 y ) = - 42 решите плиз а пожалуйста дам 25 баллов за лучший ответ 40-44

Математика
2,1 ( 4 -6 y ) = - 42 решите плиз а пожалуйста дам 25 баллов за лучший ответ 40-44
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.1 (4-6у)=-42 8.4-12.6у=-42 -12.6у=-42-8.4 -12.6у=-50.4 12.6у=50.4|:12.6 у=4 Ответ: 4
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