2,1 ( 4 -6 y ) = - 42 решите плиз а пожалуйста дам 25 баллов за лучший ответ 40-44

Математика

2,1 ( 4 -6 y ) = - 42 решите плиз а пожалуйста дам 25 баллов за лучший ответ 40-44

Автор: Гость