Как будет по английски слово моя очень срочно помогите пожалуйста заранее спасиб??

Английский язык
Как будет по английски слово моя очень срочно помогите пожалуйста заранее спасиб??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть my,например:my dress И mine,например:the dress of mine
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