Помогите решить самостоятельную срочно по физике 10 класс, напряжение на цепи

Гость: Гость:

Дано: R₁ = 4 Ом R₂ = 5 Ом R₃ = 10 Ом R₄= 30 Ом R₅ = 3 Ом Uав = 40 В Найти : I₀=? R₀=? Решение: I₀ = Uав / R₀ R₀ - общее сопротивление 1. Найдем сопротивление на R₂, R₃, R₄ они соединены параллельно 1/R₂₃₄ = 1/R₂+ 1/R₃ + 1/R₄ 1/R₂₃₄ = 1/5 + 1/10+ 1/30 1/R₂₃₄ = 10/30 => R₂₃₄ = 3 Ом R₀ = R₁+R₂₃₄ + R₅ = 4 Ом + 3 Ом + 3 Ом = 10 Ом I₀ = Uав / R₀ = 40 В / 10 Ом = 4 А Ответ= 10 Ом, 4 А.