2) 1 целая 3/4 * 32,8 - 1,12 * 3,5

Математика
2) 1 целая 3/4 * 32,8 - 1,12 * 3,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/4*32,8-1,12*3,5=53,48 1 3/4*32,8=7/4*32,8=1,75*32,8=57,4 1,12*3,5=3,92 57,4-3,92=53,48
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