2) 1 целая 3/4 * 32,8 - 1,12 * 3,5
Математика
2) 1 целая 3/4 * 32,8 - 1,12 * 3,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3/4*32,8-1,12*3,5=53,48 1 3/4*32,8=7/4*32,8=1,75*32,8=57,4 1,12*3,5=3,92 57,4-3,92=53,48
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр...
Математика
Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 10...
Математика