В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД
Математика
В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=6см ВС=6+3=9см СД=9-4=5см АД=5-1=4см Р=6+9+5+4=24см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 10...
Математика
Математика
Из 2 килограммов муки выходит 3 кг печеного хлеба сколько хлеба выйдет из одного центнера муки из одной тонны муки
Английский язык
Русский язык