В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД

Математика

В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД

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