В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД

Математика
В четырехугоольникеАВСД АВ=6см сторона ВС на 3см болььше стороны АВ а сторона СДна 4м меньше стороны ВС но на 1см болььше сстороныАД Найди периметр четырехугольника АВСД
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=6см ВС=6+3=9см СД=9-4=5см АД=5-1=4см Р=6+9+5+4=24см
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