Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 100кг на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и...

Математика
Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 100кг на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала переправятся сыновья, после чего первый сын вернётся обратно и переправится один отец, а второй сын переправится за первым сыном
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