Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 100кг на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и...

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Сложность: Отец80кг с двумя сыновьями 45и 50кг отправился в поход. На их пути встрети??ась река, у берега которой находился плот. Он выдерживает 100кг на воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?решение

Автор: Гость