Из 2 килограммов муки выходит 3 кг печеного хлеба сколько хлеба выйдет из одного центнера муки из одной тонны муки

Математика

Из 2 килограммов муки выходит 3 кг печеного хлеба сколько хлеба выйдет из одного центнера муки из одной тонны муки

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