Из 2 килограммов муки выходит 3 кг печеного хлеба сколько хлеба выйдет из одного центнера муки из одной тонны муки
Математика
Из 2 килограммов муки выходит 3 кг печеного хлеба сколько хлеба выйдет из одного центнера муки из одной тонны муки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 центнер = 100 килограмм 100:2*3=150 килограмм - хлеба можно получить из центнера муки 1 тонна = 100 килограмм 1000:2*3=1500 килограмм - хлеба можно получить из тонны муки ОТМЕТЬ ЛУЧШИМ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
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