Реши уравнения 9c-2=9c+18. 256x=1024. (35-x)x=0
Математика
Реши уравнения 9c-2=9c+18. 256x=1024. (35-x)x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9c-2=9c+18 9c-9c=18+2 0c=20 c=20:0 ответ:делить на ноль нельзя
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