2 2/3*1/5*3/4*10 Помогите!
Математика
2 2/3*1/5*3/4*10 Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/3*1/5*3/4*10= 1)2 2/3*1/5=8/3*1/5=8/15 2)8/15*3/4=24/60=4/10=0,4 3)0,4*10=4
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