Выражения Грибоедова ставшие пословицами из комедии "горе от ума"

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- Ах, злые языки страшнее пистолета - А судьи кто? - Ба! знакомые все лица - Бывают странны сны, а наяву страннее - В деревню, в глушь, в Саратов! - Блажен, кто верует, тепло ему на свете! - Герой не моего романа - Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и барская любовь - И дым отечества нам сладок и приятен