Одна людина перебуває на Крайній Півночі, друга- в пустелі. Обидві одягнені "тепло". Поясніть чому так,будь-ласка
Физика
Одна людина перебуває на Крайній Півночі, друга- в пустелі. Обидві одягнені "тепло". Поясніть чому так,будь-ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І ватяний халат, і шуба погано проводять тепло, адже між ворсинками міститься багато повітря; мешканець Півночі не віддає багато тепла навколишньому середовищу, а мешканець пустелі не отримує
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Английский язык
Математика