Одна людина перебуває на Крайній Півночі, друга- в пустелі. Обидві одягнені "тепло". Поясніть чому так,будь-ласка

Физика
Одна людина перебуває на Крайній Півночі, друга- в пустелі. Обидві одягнені "тепло". Поясніть чому так,будь-ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І ватяний халат, і шуба погано проводять тепло, адже між ворсинками міститься багато повітря; мешканець Півночі не віддає багато тепла навколишньому середовищу, а мешканець пустелі не отримує
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