Сочинение на тему сравнительная характеристика семьи Дубровского И Троекурова

Гость: Гость:

Семьи Дубровского и Троекурова противоположны друг другу.В семье Дубровских воспитывается доброжелательность,сочувствие и все другие положительные качества.Поэтому Дубровский в начале предстаёт перед нами в хорошем свете.Троекуровы сами по себе неадекваты и самодуры.Исключением является только дочь Кирилы Петровича Троекурова-Маша. Ну вот как-то так :)