Сочинение на тему сравнительная характеристика семьи Дубровского И Троекурова
Литература
Сочинение на тему сравнительная характеристика семьи Дубровского И Троекурова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семьи Дубровского и Троекурова противоположны друг другу.В семье Дубровских воспитывается доброжелательность,сочувствие и все другие положительные качества.Поэтому Дубровский в начале предстаёт перед нами в хорошем свете.Троекуровы сами по себе неадекваты и самодуры.Исключением является только дочь Кирилы Петровича Троекурова-Маша. Ну вот как-то так :)
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