А 1. Что не относится к политическим режимам? 1). Тоталитаризм; 2). Демократия; 3). ??юрократия; 4). Авторитаризм. А2 Всенародное голосование по наиболее значимым вопросам государственной и общественной жизни: 1) выбо...

Обществознание

А 1. Что не относится к политическим режимам? 1). Тоталитаризм; 2). Демократия; 3). ??юрократия; 4). Авторитаризм. А2 Всенародное голосование по наиболее значимым вопросам государственной и общественной жизни: 1) выборы; 2) референдум; 3) перепись 4) анкетирование А3 Верно ли что: а) при демократии власть подконтрольна обществу; б) в демократическом обществе для удержания власти часть используются вооружённые силы? 1) верно только а 2) верно только б 3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны А4 Выберите верное суждение. А. Политический режим – одна из форм правления; Б. Политический режим – методы, которыми государство управляет обществом. 1). Верно только А; 2). Верно только Б; 3). Верны оба суждения; 4). Оба суждения неверны. В1 Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют понятие «диктатура». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 1). Тоталитаризм 2). Тирания 3). Народовластие 4). Твердая рука 5). Террор 6). Фашизм

Автор: Гость