Как вы понимаете фразу: Профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Пиковая дама . развернутый ответ

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Если про человека говорят, что у него профиль Наполеона, а душа Мефистефеля, значит имеют в виду, что его личность - противоречивая и сомнительная. Наполеон - французский император, известный, как безжалостный полководец и завоеватель. В данном случае его имя употребляется, как символ отрицания морально-нравственных устоев. Мефистофель - сатана, дьявол, падший ангел. Его имя в данном случае употребляется, как символ отрицания доброго начала в человеке, бесчувственности, зла.