Как вы понимаете фразу: Профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Пиковая дама . развернутый ответ
Литература
Как вы понимаете фразу: Профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Пиковая дама . развернутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если про человека говорят, что у него профиль Наполеона, а душа Мефистефеля, значит имеют в виду, что его личность - противоречивая и сомнительная. Наполеон - французский император, известный, как безжалостный полководец и завоеватель. В данном случае его имя употребляется, как символ отрицания морально-нравственных устоев. Мефистофель - сатана, дьявол, падший ангел. Его имя в данном случае употребляется, как символ отрицания доброго начала в человеке, бесчувственности, зла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить,Первый рабочий может выполнить производственное задание за 5 ч а второй - з?? 15 ч. Какую часть задания они выполнят, если будут работать вм...
Математика
Помогите с задачей строители работали на одной стройке 9 дней Это в7 раз меньше времени которое они проработали на другой стройке Сколько дней рабо...
Математика
В течении 4 дней магазин проводил компанию для семей с 2 я малолетних детьми по про??аже велосипедов половину стоимости. Каждый следующий день в ма...
Математика