По какой причине Маша Троекурова отказалась от предложения быть свободной после ??енчания с кнчзем Верейским Мне нужен развернутый ответ
Литература
По какой причине Маша Троекурова отказалась от предложения быть свободной после ??енчания с кнчзем Верейским Мне нужен развернутый ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что раньше в те времена они клялись когда они венчались что будут жить до конца своих днём и в радости и в горе
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