C,D пожалуйста приз! !!
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C,D пожалуйста приз! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас я уже в 4 кл. у меня есть такая тетрадка вот - С a,c,d,b,e. А - D Это большой монстр. У него большая голова и маленькое тело. У него есть три длинные ноги и четыре сильные руки. У него есть длинный хвост. У него есть три маленьких глаза и шесть длинных ушей. Он имеет очень большие зубы. У него совсем нет волос.
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