C,D пожалуйста приз! !!

Гость: Гость:

Сейчас я уже в 4 кл. у меня есть такая тетрадка вот - С a,c,d,b,e. А - D Это большой монстр. У него большая голова и маленькое тело. У него есть три длинные ноги и четыре сильные руки. У него есть длинный хвост. У него есть три маленьких глаза и шесть длинных ушей. Он имеет очень большие зубы. У него совсем нет волос.