В одном бидоне на 8 л больше молока,чем в другом.Всего в двух бидонах 22 л.Сколько ли??ров молока в каждом бидоне?

Математика

В одном бидоне на 8 л больше молока,чем в другом.Всего в двух бидонах 22 л.Сколько ли??ров молока в каждом бидоне?

Автор: Гость