В одном бидоне на 8 л больше молока,чем в другом.Всего в двух бидонах 22 л.Сколько ли??ров молока в каждом бидоне?

Математика
В одном бидоне на 8 л больше молока,чем в другом.Всего в двух бидонах 22 л.Сколько ли??ров молока в каждом бидоне?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22-8=14 14/2=7 в первом бидоне 7+8=15 во втором бидоне
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