2:2-3:3-4:4-5:5 расставьте скобки так, чтобы число получилось больше 39

Математика
2:2-3:3-4:4-5:5 расставьте скобки так, чтобы число получилось больше 39
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/((2-3)/((3-4)/4-5)/5) = 52,5
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