Скорость полёта скворцов 19, 5 м/с а стоила в 1, 4 раза больше. На сколько метров меньш?? пролетит скворец чем стриж 1) за 1сикунду 2) за 1 минуту?

Гость: Гость:

1. 19.5м*1.4=27.3 м/c скорость стрижа S=V*t 27.3-19.5=7.8 м за 1 сек На 7.8 м 2. 19.5 м/с*60=1170 м за минуту пролетит скворец 27.3 м/с*60=1638 м за минуту пролетит стриж 1638м-1170м=468 м разницаНа 468 м скворец пролетит меньше стрижа.