Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда .Его боковые стенки стеклянны?? . Определи объём аквариума и площадь поверхности стекла , если длина аквариума 50 см, ширина 30 см , а высота 40 см
Математика
Аквариум имеет форму прямоугольного параллепипеда .Его боковые стенки стеклянны?? . Определи объём аквариума и площадь поверхности стекла , если длина аквариума 50 см, ширина 30 см , а высота 40 см
Ответ(ы):
Гость:
V =a*b*h=50*30*40=60000см3
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