Слова-предложения.Неполные предложения. Охарактеризовать их.Привести 2предложен??я.Срочно пожалуйста

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Неполные предложения -это такие предложения, в которых отсутствуют формально главные или второстепенные члены.Но ,без контекста они недостаточно ясны.Например-Я полюбил Индию.Сначала просто так ,а потом серьёзно.Не место красит человека,а человек-место.Неполные пр-я чаще всего встречаются в диалогической речи.Например-А далеко ли идти до города?-Десять километров.Неполным может быть простое пр-ие ,часть сложного предложения,в другой части которого имеется неназванный член предложения.Например-Люди умирают, а хорошее дело никогда.Землю красит солнце,а человека-труд.