1. Какое уравнение соответствует реакции замещения? 1) AlCl3 + KOH = 3KCl + Al(OH)3 2) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 3)2Al + 3CuSO4 = 3Cu + Al2(SO4)3 4) 2Al(OH)3 = Al2O3 + H2O 2. Признаком химичиской реакции не является 1) выделение...

Химия

1. Какое уравнение соответствует реакции замещения? 1) AlCl3 + KOH = 3KCl + Al(OH)3 2) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 3)2Al + 3CuSO4 = 3Cu + Al2(SO4)3 4) 2Al(OH)3 = Al2O3 + H2O 2. Признаком химичиской реакции не является 1) выделение теплоты 2) изменение окраски 3) образование осадка 4) изменение объема 3. Реакция замещения с участием оксида меди (II) 1) СuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 2) СuO + SO3 = CuSO4 3) СuO + 2HCI = CuCl2 = H2O 4) СuO + H2 = Cu + H2O 4. В реакцию обмена вступают между собой 1) SO2 и O2 2) CaO и CO2 3) Na и H2O 4) Fe2O3 и HCI

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