Периметр пятиугольника равен 60 см. Три его стороны имеют длину 4 см каждая. Две дру??ие стороны m и n имеют одинаковую длину. Чему равна длина стороны m?

Математика
Периметр пятиугольника равен 60 см. Три его стороны имеют длину 4 см каждая. Две дру??ие стороны m и n имеют одинаковую длину. Чему равна длина стороны m?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(60-(4*3)):2=24см. Ну как-то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи каким частям речи относятся данные слова. подбери к ним однокоренные глаголы. запиши их рядом в неопределённой форме Крепкий( )- , штора( )...
Ответить
Физика
Не могу сделать домашнее задание
Ответить
История
Помогите пожалуйста с Золотым Руно! Кто взял турецкую крепость Азов? A) янычары B) к??заки C) стрельцы D) доагуны
Ответить
Русский язык
Помогите срочно. задание 3. ( там больше 3 ответов.)
Ответить
Математика
-32y + 8y - 203 = -58
Ответить