Периметр пятиугольника равен 60 см. Три его стороны имеют длину 4 см каждая. Две дру??ие стороны m и n имеют одинаковую длину. Чему равна длина стороны m?

Математика

Периметр пятиугольника равен 60 см. Три его стороны имеют длину 4 см каждая. Две дру??ие стороны m и n имеют одинаковую длину. Чему равна длина стороны m?

Автор: Гость