-32y + 8y - 203 = -58

Математика
-32y + 8y - 203 = -58
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
- 24у = -58 + 203 - 24у = 145 у = 145 / -24 у = - 145/ 24 у= - 6 целых 1/24
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