Раскрыть смысл выражений которые называют крылатыми морочить голову- во весь дух- прикусить язык - ни пуха ни пера - работать засучив рукава- в час по чайной ложке- бить баклуши- склонять по подежам-

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Раскрыть смысл выражений которые называют крылатыми морочить голову- во весь дух- прикусить язык - ни пуха ни пера - работать засучив рукава- в час по чайной ложке- бить баклуши- склонять по подежам-

Автор: Гость