Раскрыть смысл выражений которые называют крылатыми морочить голову- во весь дух- прикусить язык - ни пуха ни пера - работать засучив рукава- в час по чайной ложке- бить баклуши- склонять по подежам-
Русский язык
Раскрыть смысл выражений которые называют крылатыми морочить голову- во весь дух- прикусить язык - ни пуха ни пера - работать засучив рукава- в час по чайной ложке- бить баклуши- склонять по подежам-
Ответ(ы):
Гость:
Морочить голову-сбивать с толку во весь дух-очень быстро прикусить язык -промолчать ни пуха ни пера -напутственное пожелание успеха работать засучив рукава-не жалея сил в час по чайной ложке-действовать медленно, нерешительно бить баклуши-бездельничать склонять по падежам-часто упоминать
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