Как решить эту дробь 4/5:7
Математика
Как решить эту дробь 4/5:7
Ответ(ы):
Гость:
4/5 :7= 4/5 :1/7 ==4/5*7/1 и под общую черту.
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