Как решить эту дробь 4/5:7

Математика
Как решить эту дробь 4/5:7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/5 :7= 4/5 :1/7 ==4/5*7/1 и под общую черту.
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