сочинение про маму на 8 марта на казахском языке

Қазақ тiлi
сочинение про маму на 8 марта на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менің мамочка ең әдемі,  қарамастан Алды,  любимая. Сен маған ылғи көмектесесің Үй,  қалада,  арада түсте. Саған гүлдерді подарю,  қарамастан Не бы сен тамашаладың. Көздің көркінің өзінің Олар көрінген көндіреді. 8  наурызбен құттықтаймын Мен сенің,  жақын Көңілге,  денсаулық мен тілеймін Менің любимая!!!
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