сочинение про маму на 8 марта на казахском языке
Қазақ тiлi
сочинение про маму на 8 марта на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Менің мамочка ең әдемі, қарамастан Алды, любимая. Сен маған ылғи көмектесесің Үй, қалада, арада түсте. Саған гүлдерді подарю, қарамастан Не бы сен тамашаладың. Көздің көркінің өзінің Олар көрінген көндіреді. 8 наурызбен құттықтаймын Мен сенің, жақын Көңілге, денсаулық мен тілеймін Менің любимая!!!
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