Во сколько раз уменьшаются потери энергии в линии электропередач при повышении н??пряжения в 50 раз?
Физика
Во сколько раз уменьшаются потери энергии в линии электропередач при повышении н??пряжения в 50 раз?
Ответ(ы):
Гость:
При повышении напряжения в 50 раз, понижается сила тока в 50 раз. Количество теплоты, выделяемое в проводах Q=I^2/R*t Ответ уменьшится в 50^2=2500 раз
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