10 загадок с место имением и с ответом

Гость: Гость:

из какого местоимения, если к нему прибавить сто, можно испечь пирог? (Тесто) . Вторая загадка: за какое местоимение можно спрятать букву ц, чтобы получилось животное из породы грызунов? (За местоимение я. Заяц. ) Следующая загадка: к какому местоимению нужно прибавить слог ло, чтобы получить неодушевлённый предмет? (Местоимение мы, мыло) Когда руки бывают местоимениями? (Когда вы-мы-ты. ) или В этом слове три слога, каждый – личное местоимение. Подсказка – второй слог мы. (Вымыты) . Какие местоимения попадаются на дороге? (Личные: я - мы. ) или Какие 2 личных мест. мешают движению по дорогам? ( я-мы ) Какое местоимение состоит из 1 буквы, но 2 звуков? ( Я ) Какое личное местоимение, если к нему добавить шипящую букву и Ь, превращается в маленького грызуна? ( мышь )