Составить предложение 3 с существительными и + морфологический разбор)
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Составить предложение 3 с существительными и + морфологический разбор)
Ответ(ы):
Гость:
Собака бежала быстро собака подл сказуемое быстро дополнение быстро
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