Знайшоу зайчык сайки акрайчык . Цешыуся зайка сайка -касайка. падкрэслице пару слоу якая адрозниваецца парными звонкими и глухими гуками назовите гэтыя гуки.
Беларуская мова
Знайшоу зайчык сайки акрайчык . Цешыуся зайка сайка -касайка. падкрэслице пару слоу якая адрозниваецца парными звонкими и глухими гуками назовите гэтыя гуки.
Ответ(ы):
Гость:
Я не поняла тут перекласть ???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Во сколько раз уменьшаются потери энергии в линии электропередач при повышении н??пряжения в 50 раз?
Обществознание
Українська мова