Знайшоу зайчык сайки акрайчык . Цешыуся зайка сайка -касайка. падкрэслице пару слоу якая адрозниваецца парными звонкими и глухими гуками назовите гэтыя гуки.

Беларуская мова
Знайшоу зайчык сайки акрайчык . Цешыуся зайка сайка -касайка. падкрэслице пару слоу якая адрозниваецца парными звонкими и глухими гуками назовите гэтыя гуки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не поняла тут перекласть ???
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