У Саши было несколько значков. Друг подарил ему еще 4 значка. После этого все значк?? Саша прикрепил к трем флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала?
Математика
У Саши было несколько значков. Друг подарил ему еще 4 значка. После этого все значк?? Саша прикрепил к трем флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала?
Ответ(ы):
Гость:
Неизвестно+4 3 флага по 8 знаков 24-4= 20
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