У Саши было несколько значков. Друг подарил ему еще 4 значка. После этого все значк?? Саша прикрепил к трем флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала?

Математика

У Саши было несколько значков. Друг подарил ему еще 4 значка. После этого все значк?? Саша прикрепил к трем флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала?

Автор: Гость