542+(148*6_196:7)=. (выражение) 685_e=485:5(уравнение)
Математика
542+(148*6_196:7)=. (выражение) 685_e=485:5(уравнение)
Ответ(ы):
Гость:
1 пример: 1)148*6=888 2)196:7=28 3)888-28=860 4)860+542=1402 2 пример: 685-е=485:5 685-е=97 Е=685-97 е=588 685-588=485:5 Всё! Удачи
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