Номер 2 и 4 никак не могу понять

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2) смотри ,измерь длины всех отрезков,Первое действие :сложи длины красного и синего отрезков,вычисли .Второе действие:из длины зеленого вычти длину красного отрезка,Третье действие:сравни ответы 4)8-7 8-6 1)8=8 2)7 больше 6 Свои выражения : 5-4 5-5 1)5=5 2)4 меньше 5 В этих разностях уменьшаемые равны 6-2=8-4 6-2 больше ,чем 4-4 6-2 меньше ,чем 9-4