Номер 2 и 4 никак не могу понять

Математика
Номер 2 и 4 никак не могу понять
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) смотри ,измерь длины всех отрезков,Первое действие :сложи длины  красного и синего отрезков,вычисли .Второе действие:из длины зеленого вычти длину красного отрезка,Третье действие:сравни ответы  4)8-7    8-6    1)8=8    2)7 больше 6 Свои выражения :    5-4    5-5   1)5=5   2)4 меньше 5 В этих разностях уменьшаемые равны  6-2=8-4  6-2 больше ,чем 4-4  6-2 меньше ,чем 9-4
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