МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ!!! 1. Что из указанного связанно с понятием: «Власть»? 1. самопозн??ние; 2. авторитет; 3 социализация; 4. урбанизация. 2. Признаком государства, отличающим его от всех других объединений, является: наличие ...

Обществознание

МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ!!! 1. Что из указанного связанно с понятием: «Власть»? 1. самопозн??ние; 2. авторитет; 3 социализация; 4. урбанизация. 2. Признаком государства, отличающим его от всех других объединений, является: наличие системы права; наличие территории наличие органов управления наличие общих ценностей. 3. Что из перечисленного относится к мерам денежно- кредитного регулирования экономики? 1. налогообложение; 2. перепродажа ценных бумаг; 3. оформление лицензий; 4. изменение ставки банковских резервов. 4. Переход предприятия из рук частных предпринимателей в государственную собственность составляет суть: 1. национализации; 2. инфляции; 3. приватизации; 4. разгосударствления. 5. Как называется система обобщенных взглядов на окружающую действительность (природу, общество, личность)? 1. философия; 2. мировоззрение; 3. наука. 4. религия. 6. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется: 1. народной; 2 массовой; 3. национальной; 4. элитарной. 7. Существование глобальных проблем человечества свидетельствует о 1. целостности современного мира; 2. невозможности сотрудничества государств; 3. экономическом сотрудничестве разных народов; 4. преимуществе стран, лидирующих в техническом развитии. 8. Изменения в социальном положении индивида или социальной группы называется: 1. социальной мобильностью; 2. социальной стратификацией; 3. социальным неравенством; 4. социальными отношениями. 9. Кого называют истцом: 1. лицо, к которому предъявляют требования; 2. участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований; 3. судебного представителя; 4. лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного интереса. 10. Для учащихся в возрасте от 14- до 15 лет, работающих во время каникул, продолжительность рабочего времени не может превышать: 1. 12 часов в неделю; 2. 18 часов в неделю: 3. 24 часа в неделю:. 4. 36 часов в неделю. . 11.К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится: активный характер; 2 целенаправленность; 3. целесообразность; 4. наличие партнера. 12.Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного государственного концерна иллюстрирует: социальную мобильность; 2. социальную стратификацию; 3. социальное неравенство; 4. социальную адаптацию. 13.Правовое государство отличает от других государств: взаимная ответственность государства и личности; 2. верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной; 3. принятие и исполнение законов одними и теми же органами; 4 наличие местного самоуправления.

Автор: Гость