Какими вы увидели зимний пейзаж.какое впечатление произвела это картина
Русский язык
Какими вы увидели зимний пейзаж.какое впечатление произвела это картина
Ответ(ы):
Гость:
Перед нами представлена картина-пейзаж "Февральская Лазурь" очень красивая и нежная картина . Мы видим одинокие деревья в лесу, снежок .После того как ты увидел такой пейзаж в живую, да и на картине , перестанешь отрицать что зима самое красивое время года!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Математика
У Саши было несколько значков. Друг подарил ему еще 4 значка. После этого все значк?? Саша прикрепил к трем флажкам, по 8 значков к каждому. Скольк...