Какими вы увидели зимний пейзаж.какое впечатление произвела это картина

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Какими вы увидели зимний пейзаж.какое впечатление произвела это картина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Перед нами представлена картина-пейзаж "Февральская Лазурь" очень красивая и нежная картина . Мы видим одинокие деревья в лесу, снежок .После того как ты увидел такой пейзаж в живую, да и на картине , перестанешь отрицать что зима самое красивое время года!
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