Помогите пожалуйста с Золотым Руно! Кто взял турецкую крепость Азов? A) янычары B) к??заки C) стрельцы D) доагуны
История
Помогите пожалуйста с Золотым Руно! Кто взял турецкую крепость Азов? A) янычары B) к??заки C) стрельцы D) доагуны
Ответ(ы):
Гость:
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