Помогите пожалуйста с Золотым Руно! Кто взял турецкую крепость Азов? A) янычары B) к??заки C) стрельцы D) доагуны

История

Помогите пожалуйста с Золотым Руно! Кто взял турецкую крепость Азов? A) янычары B) к??заки C) стрельцы D) доагуны

Автор: Гость