Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65.8 км/ч , а затем 5ч по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге , если весь ее путь равен 324,4км?
Математика
Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65.8 км/ч , а затем 5ч по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге , если весь ее путь равен 324,4км?
Ответ(ы):
Гость:
1)65.8*3=197,4(км) расстояние по шоссе 2)324,4-197,4=127(км) расстояние по грунтовой 3)127:5=25,4(км/ч) скорость по грунтовой ответ:скорость по грунтовой 25,4км/ч
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