Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65.8 км/ч , а затем 5ч по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге , если весь ее путь равен 324,4км?

Математика

Автомашина шла по шоссе 3ч со скоростью 65.8 км/ч , а затем 5ч по грунтовой дороге. С какой скоростью она шла по грунтовой дороге , если весь ее путь равен 324,4км?

Автор: Гость